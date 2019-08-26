總統蔡英文將角逐2020總統大選爭取連任。然而，面對去年在政壇掀起「韓流」的高雄市長韓國瑜，蔡英文民調仍與韓呈現拉鋸。她近期也頻打政績牌，更喊出「拜託大家，再給我四年好不好？」然而，有網友問及「為什麼這麼多人會信任蔡英文？」該篇文章則有網友冷回「因為她會讀稿」、「我沒信啊」。

蔡英文8月11日到蘆洲湧蓮寺參拜時，細數過去3年政績，自豪在經濟成長、長照2.0、育嬰補助多所建樹。她說雖然在改革過程中，得罪一些人，但要向大家報告絕對沒有做過頭，臺灣的社會一定要改變。蔡英文最後也向臺下民眾高喊，支持她才能守護臺灣主權，讓經濟穩定發展，「拜託大家，再給我四年好不好？」

網友werttrew在PTT發文指出，蔡英文上台後，很多事情都讓人覺得信用破產；會為了選舉和權力會背叛人民的人，到底是如何得到眾人信任？認為可以將台灣交付於蔡手上？覺得蔡英文可以護主權？

該網友提及，很多人會護航說因為另一個更爛，「那請問之後如果有第三方人馬出來競選，你就真的會投給別人嗎？」該網友說蔡英文在他眼裡就是個標準政客，他問大家「到底為什麼這麼多人會信任蔡英文？」

對此，有些網友諷刺表示「因為她會讀稿」、「台灣價值淪為口號。慘！」、「我沒信啊」、「先把超買案說清楚點再來」。但也有網友認為「檯面上三組人馬，蔡確實是最捍衛主權的」、「年改、清黨產、擋豬瘟、捍衛國家主權的確實現了啊」、「因為她已經當四年了，很多人有所不滿，但事實上過的也還可以，其他人是真的讓人恐懼」。

(中時電子報)