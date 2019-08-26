陸商務部國際貿易經濟合作研究院昨天（25日）舉辦陸美經貿關係研討會。與會專家表示，陸美貿易不平衡的根源在於美國自身發展模式，美國通過進一步升級經貿摩擦對大陸極限施壓，無助於解決美國經濟存在的問題，其遏制大陸的目標不會達成，只能是「搬起石頭砸自己的腳」。大陸被迫反制，反制有理有力，盡可能減少對人民生活的影響。未來大陸還需積極應對，做好自己的事，提升自身實力。

針對美方對自華進口的約3000億美元商品加徵10％關稅措施，中方被迫採取反制措施，對美國的大豆、大麥、燕麥等農產品、能源產品、汽車和零部件加徵或恢復加徵關稅。大陸《經濟日報》報導，與會專家指出，大陸的反制措施有理有節、有底氣、有溫度。

對外經濟貿易大學國際經濟研究院院長桑百川表示，陸美貿易不平衡源於美國自身的經濟發展模式，以及高技術產品對華出口管制，這是陸美經濟結構差異、市場平等競爭的結果。陸美兩國本應在平等和相互尊重的基礎上，按照互利共贏的原則，遵循國際經貿規則，通過經貿磋商來解決經貿摩擦。但是美國卻喪失理性，選擇拋棄多邊經貿規則，單邊挑起並升級經貿摩擦。大陸為了維護國家及人民利益和發展權利，為了捍衛多邊主義和經濟全球化，採取反制措施是有理的。

桑百川表示，大陸考慮到自美國進口對國內企業發展、結構升級和消費者利益的影響及其可替代性，開展對美加徵關稅商品排除工作。在反制加徵關稅的清單中，大陸實行了階梯式關稅的稅率，加徵關稅的商品大多都具有可替代性，最大限度地維護了經濟全球化，維護了大陸企業和消費者的利益，減輕對大陸經濟社會的不利影響。

「中國在反制的同時也保持理性，並沒有像美國一樣不加區分地把所有自華進口商品全部加徵關稅。」商務部研究院美洲與大洋洲研究所所長李偉說，無論是清單一還是清單二，大陸在加徵關稅商品選擇上都考慮到了商品的可替代性。商務部研究院產業國際化戰略研究所所長崔衛傑表示，大陸反制清單盡可能地減少對國內生產和人民生活需求的影響，而且積極通過自主降稅增加從其他國家的進口。商務部研究院現代供應鏈研究所所長林夢也指出，考慮到民生的需求，很多醫療產品和藥品沒有放在加徵關稅目錄中，減少了反制措施對我國居民健康需求的影響，體現了大陸反制措施的溫度。

未來大陸的反制措施將更加理性堅決。商務部國際貿易經濟合作研究院院長顧學明表示，奉勸美方不要低估大陸人民反制的信心。陸美經貿關係互補性強、結合度緊，如果陸美選擇合作，大陸有望成為美國第二大出口市場乃至第一大出口市場，與大陸合作是削弱美國巨額貿易逆差的唯一選擇，合作共贏是唯一正確的選擇，希望美方認清形勢、放棄幻想，本著互利共贏和相互尊重的原則，解決陸美間存在的分歧，達成雙方都可以接受的協議。

儘管專家們普遍認為，美國進一步加徵關稅對我國影響可控，大陸有實力、有底氣，也有信心採取相關反制手段，但與會專家同時也表示，大陸要冷靜觀察，沈著應對，做強自己，把被動變為主動，把壓力變為動力，解決好自身的問題。

面對美國升級經貿摩擦的舉措，我國有底氣採取反制措施。林夢表示，我國擁有高效完整的供應鏈體系，這是非常有利的競爭優勢。同時，我國擁有強大的國內市場支撐，自2008年以來我國已逐步形成了以內需主導的增長格局，大陸勢必成為全球最大單一市場。

崔衛傑表示，大陸要進一步尋求替代市場，推進貿易多元化戰略；按照推動形成全面開放新格局的總體部署，在優化營商環境、聚集高端要素、發展高端產業等重點領域要大膽創新；實施具有國際競爭力的稅收制度和政策，對高端人才稅制採取試驗性安排，對未來發展的重點產業的稅制進行針對性安排，考慮在國內建設自由經濟園區，打造企業成本窪地，推動國內形成產業鏈的分工格局。

林夢認為，從全球供應鏈的角度分析，大陸短期內要針對一些技術上難以突破的產品建立多元化的採購管道，同時也要提高自己的能力。長期來看，需要加強戰略準備和謀劃：充分發揮我國供應鏈非對稱的競爭優勢，避免與美方的正面衝突，在成果上放大我國的優勢，探索迂迴發展的空間，在佈局上開拓與「一帶一路」沿線國家的經貿合作，在方式上發揮我國跨境電子商務等方面的優勢；加強頂層設計和戰略研究，特別是在供應鏈安全保障、多層防禦體系建設等方面加強研究，打造穩定、安全、高效有彈性的現代供應鏈體系；以知識產權和標準為抓手提高全球供應鏈掌控能力。

「中國還要完善法律體系，提升在國際市場中的形象。」商務部研究院貿易投資與安全研究所所長程慧從法治建設角度提出建議，比如通過主動全面地宣傳大陸在知識產權保護領域立法方面取得的成就，提升貿易救濟調查和國家安全審查的透明度；針對美國對我國企業濫用出口管制和經濟制裁，應借鑒國際經濟出台對抗性法律，鼓勵企業在全球正當經營；掌握和利用參與國際規則的制定權，對美國的單邊主義做法，利用WTO相關條款進行申訴，證明我國相關貿易政策的合法性和正當性，同時加快同其他經濟體簽署雙邊自由貿易協定。

(中時 )