2020總統大選還沒到最後時刻，然鬥爭與紛擾已漸漸浮上檯面，而民眾面對這些，似乎有了些新看法！近日新北市長侯友宜忙於市政與出席相關活動，受到民眾熱情歡迎，也頻有支持者拱他出來選總統，然侯友宜低調謙遜表示會努力拚市政，「現在當市長都怕當不好了」，而資深媒體人兼名嘴羅友志近日也觀察到「挺侯」聲浪，透露當記者時跑了他新聞快20年，曝光侯友宜事業上「百發百中」的神奇事蹟。

羅友志今在臉書po文，表示這三天，大概每4、5小時就會看到一條關於「侯友宜被拱選總統」的新聞，而侯也不似過去常用「震怒」、「駁斥」、「痛批」來回應，「這次大多是『笑笑的說』，讓他覺得有點古怪。

羅友志表示過去跑了侯友宜快20年的新聞，爆料他每次升遷，都有些有趣的風聲，例如侯友宜擔任北市刑大副大隊長時，「就有人說過：『他說想當刑事局長』，十年不到果然…」；之後擔當「天下第一分局」中山分局長時，「就有人說：『他說要當就當警政署長…』」，最後侯友宜真的升遷！；之後侯友宜接任刑事局長但還沒到署長這位置，「又有幕僚說：『他的目標在內政部部長』…只是後來努力(換黨)的結果是『新北市長』」。

觀察侯友宜，羅友志坦言他努力達成目標的毅力讓人佩服過去，而仕途也算是相當順心如意，而依照這樣的故事邏輯演變，雖然「當總統」這個目標，不知道是他哪個時期的生涯計劃，但「算一算，他最佳的年齡跟時機，最好的就是2020」，羅友志好奇「他會不會『百發百中』、總是『心想事成』？讓我們繼續看下去」。

(中時電子報)