當AI時代來臨，具有程式設計能力才具有競爭力。教育部推動以經費補助各大專院校開設程式設計課程，107年度已有40.99％大專生修讀，預計今年達到50％。

為促進我國數位經濟發展，教育部於106年推動「教學創新試辦計畫」、「技專校院教學創新先導計畫」，並於107年度納入「高等教育深耕計畫」，以經費挹注各校開設程式設計相關課程，並輔以「推動大學程式設計教學計畫」跨校協助機制，讓更多大學生修讀程式設計課程。

依目前推動情形，我國大專學士班學生修讀過程社設計課程的比例，已由104年計畫推動前的15％，逐年提升至106年的31.6％及107年的40.99％，期於今年內達成50％的目標。

教育部委託政大等13校共同執行的「推動大學程式設計教學計畫」，今天在淡江大學城區部舉行交流會，邀請全國大專院校教授程式設計課程的教師約200人參加。

總計畫主持人、政大資科系教授李蔡彥說，該計畫的目標之一是經營非資訊領域程式設計課程的教師社群，除了逐步建立國內程式設計師資人才庫，更透過到校行動咨詢服務、舉辦分享交流會等，積極凝聚各校推動跨領域程式設計教育的共識。

此外，由計畫5個教材研發團隊開發的「軟體工程」、「運算思維」、「網頁程式設計」、「App Inventor2」、「玩電玩，學程式」及「資料分析與程式設計初／高階」等近10門課、約40個課程模組，也已陸續上傳至OpenEdu開放教育平台，未來將採創用CC授權的方式，供全國各領域程式設計教師做為教學教材庫之用，並擴大徵求種子教師。

(中時 )