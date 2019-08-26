9月起有多項新制以及福利補助上路，包括：雙北超商、咖啡連鎖店騎樓禁菸、北市自強隧道區間測速，超速逾20公里優先開罰等等，若是違反恐會讓荷包大失血，以下整理出各項新制與福利，讓大家一次搞懂！

1.雙北市和高雄市決定9月1日起，連鎖便利商店、咖啡店騎樓，將列為全面禁菸場所，若民眾違規在禁菸騎樓抽菸，依《菸害防制法》最高可處1萬元罰鍰，不過，高雄市衛生局為避免民眾反彈聲浪過大，給予3個月緩衝期。

新北市公告統一、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡等8家、2600處騎樓納入禁菸區，隨後北市也跟進政策，更宣布納入15家連鎖超商及咖啡店，雙北市將加強派員稽查，違法可處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

2.為提升機車族的危險感知能力，交通部公路總局建置「機車感知教育平台」，已正式上線，9月起民眾若要預約機車考照，須先練習過才可預約，但練習成功與否並不影響預約。

3.9月1日起公有停車場電動車停車位將調整為停車收費、充電免費，汽車平均1小時收費30到40元，機車10到20元，希望透過使用者付費原則，回歸停車收費機制，活化停車空間並讓充電設備真正服務到有實際充電需求的車輛，公有資源、公平共享。

4.自9月起，淡海輕軌下班通勤尖峰時段(18時至20時)增加班次服務，增強捷運服務能量，並吸引更多通勤族使用。

5.內政部推動青年婚育補貼的利多政策，針對20~40年的單身青年、婚育家庭及育兒家庭，給予租金補貼，婚育家庭自3000~5000元不等，單身青年2600~4000元不等，所得標準放寬至2.5倍，行政院共核撥11億多元預算，預計2.4萬戶單身青年及育兒家庭受惠，9月起開始受理申請。

6.北市府自9月起擴大發放托育及學費補助：2至3歲兒童就托於公共及準公共化托嬰中心、保母，每月共計可以領取5000~6500元育兒津貼及托育補助；就托於非準公共化托嬰中心、保母、親屬保母，每月共可以領取4500~5500元育兒津貼及托育補助，另就讀本市私立幼兒園2歲幼兒每學期可以領取1萬3660元學費補助，預估有7千名幼兒受惠。

7.台北市政府推出的敬老卡自9月起，適用範圍從原來的搭公車、捷運、計程車或YouBike，增加12區運動中心，長者可到運動中心游泳、健身或打桌球、羽球，也能上單次課程，但單次扣點上限50點，剩餘須額外付費。

8.觀光局推出秋冬國旅獎勵計劃，預計投入36億元，包括團體旅遊、自由行旅客住宿、觀光遊樂業入園、公協會辦理觀光活動等4大優惠，補助時間為9月到12月，自由行旅客每人可補1000元、團客500元，而「離島加碼」每人多優惠一次，從原僅限金門、馬祖、澎湖，改為增列小琉球、綠島及蘭嶼三離島。

9.北市警交通大隊9月起實施「區間平均測速」，車輛進出隧道的時間，由南往北若低於56秒、北往南通過隧道低於51秒，就可以開罰，一旦超速，將處1200元以上、2400元以下罰鍰。此外，駕駛人跨越雙白線，被相機拍下照片後傳回交通大隊就可告發，依法可處600元以上、1800元以下罰鍰。

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(中時電子報)