現在到超商，不只可以購物，還能預約賞車？這是7-ELEVEN推出的全新跨界新服務！小七今（26）宣布，將在全省5,500間門市提供消費者預約賞車服務，首發攜手福特六和推出「Ford Kuga EcoBoostR182全民便利型」及「Ford Mustang 2.3L EcoBoostR Premium型」兩款熱門車型，消費者領牌後，還能獲得3,000元7-ELEVEN禮券，跨足車市商機！

小七指出，為解決購車族不便，7-ELEVEN架構全新服務平台，讓全台門市一天24小時都能隨時提供指定合作車款資訊，成為最便利的購車諮詢平台；在傳統售車通路打烊後，透過門市預約方式，經銷商依然能掌握接單機會，是國內通路首創預約服務模式，除了預期帶進更多新來客，也提供消費者創新的購物型態！

小七表示，首波預約賞車服務就針對推出Ford討論度高的車款，包括最熱銷的休旅車「Ford Kuga EcoBoostR182全民便利型」，搭載1.5升EcoBoostR182渦輪增壓汽油引擎，以小排氣量創造低油耗、高動能的駕馭樂趣表現，同時擁有寬敞座艙、大尺碼的載物空間可彈性變化等優點，還成為許多家庭首選車款，即日起至7-ELEVEN還可享有70萬有找的超值價格！

另，小七跟福特六和也針對「玩車族」推出美式經典跑車「Ford Mustang 2.3L EcoBoostR Premium型」，消費者免到車展參加賞車會，到巷口7-ELEVEN就能立馬登記預約賞車，並以190 萬出頭的價格就能成為車主！

小七引述資料指出，2019年上半年國內車市銷售量逾20萬輛，根據《OpView社群口碑資料庫》調查，對購車族來說，能夠安全舒適地行駛，同時擁有低油耗、足夠動力表現，成為首重考量要點，其中，又以掀背車、休旅車及轎車成為討論度最高的三種車型；此外，購車延伸的金融服務由於方案多元且複雜，也成為影響民眾買車考量因素之一。

鑑此商機，7-ELEVEN宣佈，即日起至9月30日止推出「7-ELEVEN真的有好FORD」活動，消費者只要透過五步驟就能完成購買：一、至門市取得Ford指定合作車款資訊，二、上網登錄資料，三、Ford推派專人聯繫消費者並預約賞車，四、簽立訂單，五、領牌，即可獲得3,000元7-ELEVEN禮券。

(工商 )