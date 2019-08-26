湖人前鋒庫茲馬突然因為左腳踝痠痛退出美國男籃，也讓美國男籃無須裁員，直接宣告12人名單確定，庫茲馬發推表示，「不能跟美國男籃一起繼續奮戰，真的很遺憾，但我很興奮即將回到洛杉磯養傷，為了真正的表演做好準備！」

美國男籃總教練帕波維奇同樣相當失望，「庫茲馬是個年輕又具能量的球員，肯學習也可打很多位置，我為他感到遺憾，但他因為受傷缺賽，也可能對球季帶來影響，所以希望他儘快康復，可是他在國家隊表現很棒，我們會想念他。」

事實上，帕波維奇應是很無奈，畢竟這支即將參加男籃世界盃的美國隊狀況連連，除了眾家球星接連退出，受傷狀況也沒停過，造成帕總最後根本無需裁員，直接就帶12名球員前往大陸備戰，但今晚將跟加拿大進行最後一場熱身賽。

除了遺憾因傷退出美國男籃，庫茲馬也在IG即時動態發布照片，且寫，「這是超級賽亞人庫茲馬的最後一天！」直接預告他即將剪掉一頭金髮，令人不禁好奇當他再次現身，會以怎樣的髮型出現。

(中時電子報)