韓國瑜PO出畢業證書自清，他同班同學也看不下去在臉書公開當時同學合照以及通訊錄，證明韓國瑜就是日間部學生無誤，且他們班還出了另外一位名人，就是知名主持人利菁。(黃國雄臉書)

74年為韓國瑜同班同學提供，大學畢業紀念冊的男生黑白合照(沒到齊)。(黃國雄臉書)

高雄巿長韓國瑜日前在美國商會演講時，提到自己夜晚課餘時間打工，但黑韓粉專未經查證，竟空口白話捏造韓是夜間部學生，甚至指控他夜晚打工是「說謊被抓包」。韓國瑜PO出畢業證書自清，他同班同學也看不下去在臉書公開當時同學合照以及通訊錄，證明韓國瑜就是日間部學生無誤，且他們班還出了另外一位名人，就是知名主持人利菁。

對於多個黑韓粉專未經查證，捏造韓是夜間部學生，甚至指控他夜晚打工是「說謊被抓包」。韓國瑜25日在臉書PO出他在東吳大學的學士學位證明書，並說這樣自編自導的「黑函」行為，實在令他啼笑皆非、亦忍無可忍。韓國瑜PO文表示，說真的，每天紅黑黃我韓國瑜到底對國家、對社會到底有什麼幫助？又有什麼意義？最後並說，我只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴。有黑韓粉專惱羞成怒再嗆「要告就快告！」

一位韓國瑜東吳大學同班同學黃國雄看不下去，在臉書發出多圖並發文證明，韓國瑜是東吳英文日間部學生。並感嘆「政治果然不是我們非政治系、法律系的能碰！」謠傳韓國瑜說謊，然後要韓國瑜提出證明沒說謊，這是哪招？謠傳者怎不提出韓國瑜偷偷從夜間部轉到日間部的證明？光憑去年東森新聞雲獨立評論員「白依」 的一篇不知是筆誤或另有所圖的評論？

黃國雄說，「韓國瑜 46 年次，64年 18 歲高中畢業進入陸軍官校專修班，在校受訓 1 年，畢業後任少尉，在軍中服務滿 4 年即/才可報退伍。所以韓國瑜 64+1+4 年退伍，參加 70 年的聯考，時序上也不為過，當然我相信他不會只準備一年的，有心向學者平常就要準備，我在服役時就看過我的長官在K書準備教官考試。」

他表示「畢業紀念冊、畢業證書、通訊錄、幾百位師長、同學、以及我拍的照片，隨便都能證明韓國瑜是東吳英文系 日間部 70年大一入學，74年大四畢業的。現在是謠傳出韓國瑜先考上夜間部，然後偷偷利用身分/管道轉到日間部就讀，試問有誰聽說過大學日夜間部可以互換的？這可不是公司內部的部門調任。」

他說「事實上，韓國瑜在70年24歲時從日間部入學，第一天就跟同班同學本人我一起上課，韓還當過班代，何來功夫利用身分/管道從夜間部申調日間部？而且，通訊錄夜間部也沒有韓國瑜。東吳大學直可對提出此一謠言者，控訴汙衊校譽！報載有誤的現象已經不是新聞了，媒體是否另有所圖，我不知道。東吳大學還開著，好事者怎不去教務處挖出證據？當我們這屆74級AB兩班100多人同窗四年同假的嗎？黑韓手段至此，見識了！」

黃國雄說，這齣胡扯的戲碼源自於「白依」，一位獨立評論人於去年，2018年11月06日16:25，在 《ETtoday新聞雲 》 雲論 寫到：「在東吳大學夜間部英文系拿到學位...」，然後在2019年8月23日被 「只是堵藍」 與 《新頭殼》 拿來說嘴。接著瞬間在網路謠傳到炸鍋，鄉民跟著瞎起鬨一起扔石頭，連同屆同學都跟著懷疑韓國瑜是否先考上夜間部，然後偷偷利用身分/管道轉到日間部就讀？這個現象，不禁讓我想到某電子報吳董事長說過：「記者登上版面就應該得獎。」

黃國雄說，「我不攀附權貴，班上出了知名人物，我不曾/無意宣揚，這次專程公開貼出文圖說明，旨在闢謠，對於相片中露臉的同學們，請諒解。事實上，本班還有另一位知名人物，利菁，通訊錄的吳中Ｘ就是！」有人留言「本日最勁爆：利菁跟韓國瑜是同學」。

(中時電子報)