CBS報導，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受訪問時表示，預計大陸不會就此前美國總統川普調高中國商品關稅一事，做出反制報復措施。

庫德洛指出，川普的決定是報復大陸早前提出對750億美元美國商品加徵關稅的行動，因此大陸不應有新報復措施。他也沒聽聞有關消息。

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