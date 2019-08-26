庫德洛：大陸不會有新反制措施 12:542019/08/26 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CBS報導，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受訪問時表示，預計大陸不會就此前美國總統川普調高中國商品關稅一事，做出反制報復措施。 庫德洛指出，川普的決定是報復大陸早前提出對750億美元美國商品加徵關稅的行動，因此大陸不應有新報復措施。他也沒聽聞有關消息。 (工商 ) #中國 #措施 #報復 #庫德 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 對陸強硬卻惹麻煩 川普拚總統路陷2大困境 08:302019/08/22 財經 美國經濟衰退 川普甩鍋 04:092019/08/22 論壇廣場 羞辱？欲買格陵蘭遭打槍 川普怒嗆一句話 14:592019/08/22 國際 川普：上天選我和中國打貿易戰 04:102019/08/23 財經要聞 不再是朋友 習川關係急凍 04:102019/08/25 兩岸要聞 不演了！川普稱習近平「敵人」原因曝光 04:262019/08/25 國際 G7峰會第二天 川普自說自話 04:102019/08/26 財經要聞 擔心經濟不振 影響明年大選！升高陸美貿易戰 川普後悔 04:102019/08/26 國際大事 《國際經濟》對陸加稅有轉圜？白宮澄清：川普後悔沒祭更高關稅 10:342019/08/26 財經 美中貿易戰弱雞賽局 川普關稅牌百種解讀 11:532019/08/26 國際 國際熱門新聞 沒在怕美關稅戰！陸前高官：北京還有這4招因應 - 國際 快沒空氣了! NASA衛星顯示亞馬遜大火的空汙量 - 國際 白宮官員：總統無意強迫美企撤陸 - 國際 - 工商 女攻頂富士山 慘遭落石砸中喪命 - 時事 - 中央社 擔心經濟不振 影響明年大選！升高陸美貿易戰 川普後悔 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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