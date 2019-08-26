大量漂流木塞爆富岡港，漁船及交通船都無法進出。（莊哲權攝）

漂流木塞爆富岡港 漁民、交通船業者跳腳

受到白鹿颱風影響，大量漂流木塞爆整個台東富岡港口，覆蓋面積約3公頃，往返綠島、蘭嶼的交通船無法進出，漁船也無法作業，業者跟漁民急得跳腳，台東縣政府農業處今天緊急調派怪手清理，但是民眾認為縣府作業慢半拍。

白鹿颱風降下豪雨，山區大量漂流木沖刷到海上，昨天已有大量堆積在富岡港外，昨晚順著西南氣流湧入港區，當地漁民早上醒來，發現港內一夕之間成了「木頭海」，為之傻眼，近百艘漁船無法出海作業，又要負擔漁工薪水，損失不貲，漁民氣憤表示，政府對農損有補助，漁業損失卻毫無補償，非常不公平。

台東縣議員李數奼也指出，今天本來有16個班次的客輪，載運2000名旅客進入綠島，現在客輪全都停擺，船公司的電話被打爆，她痛批縣府動作太慢，也沒有做好防災措施。

台東縣政府農業處今天上已公告，開放民眾自由撿拾港區內的漂流木，並調派怪手清除航道。

(中時 )