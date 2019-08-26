交通部觀光局於今年7月18日，與日本JR四國旅客鐵道會社簽署「推動台日鐵道觀光合作備忘錄」，今年第3彈「台日32同名車站X青春・若旅2019」活動，募集四國大學生就「如何促進台日鐵道觀光交流」及「如何宣傳台日鐵道觀光魅力」等題目發揮創意，最終選出五組學生，自今日起至28日來台觀光，體驗我國鐵道與小鎮魅力。

台日從歷史與文化的淵源到32個同名車站的親切感，一直以來都是最緊密的夥伴關係，而台灣的鐵路建設與日本的鐵道發展更是關係密切，有23個姊妹車站的結盟與合作。

觀光局表示，今年的「台日32同名車站X青春・若旅2019」活動，募集四國的愛媛、香川、高知、德島四縣大學生，以四人為一組，就「如何促進台日鐵道觀光交流」及「如何宣傳台日鐵道觀光魅力」等題目發揮創意，且登台展現團隊默契與企劃能力。

觀光局指出，最後經評選由德島大學、香川大學、高知工科大學與愛媛大學的5組學生脫穎而出，將自今（26）日至28日，共三天，分為北、中、南、東及小鎮組訪台，實際走訪體驗台灣鐵道及小鎮魅力。

觀光局表示，今年首次號召及甄選四國地區大學生們來台體驗，期串聯深化台灣與日本四國間之友誼橋梁。因台鐵松山站與JR四國松山站於2013年締結為友好車站，也是台灣自行車環島1號線的起點，因此選定松山站為出發點。

觀光局運用台日32同名車站契機，並強化與日本鐵道公司的合作，以推出車廂廣告、相互參加活動等模式在日本市場積極拓展鐵道觀光客源，歡迎日本朋友親自到台灣利用鐵道探索與體驗台灣的多元風貌之美，並期許今年度儘速突破訪台200萬人次之目標。

(中時 )