韓疑搞混美國商會與美僑俱樂部 傅維廉不以為意 11:292019/08/26 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）對韓國瑜疑似搞混他們與美僑俱樂部一事不以為意。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）對韓國瑜疑似搞混他們與美僑俱樂部一事不以為意。（黃世麒攝） 高雄市長韓國瑜日前到美國商會演講，卻疑似搞混美國商會與美僑俱樂部。台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）26日在立法院受訪時對此不以為意，表示很多人經常搞混，他們也常接到打錯的電話，是稀鬆平常的事。 此外，傅維廉也肯定韓盡力用中英文表達看法，同時表達樂意邀請所有總統候選人到商會演講交流。 (中時 ) #美國 #商會 #俱樂部 #美僑 #韓國瑜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 適得其反！郭柯王拚結盟 韓、蔡差距反而最小 11:202019/08/22 政治 網路投票94％認定：國家機器打壓韓國瑜 20:012019/08/22 政治 韓粉助攻 藍委參選人高掛合體看板 04:102019/08/23 地方新聞 百年政治奇才怎會變成草包 04:102019/08/23 時論廣場 侯友宜與韓國瑜 蔡正元： 瑜亮情結惡化 15:112019/08/23 政治 一張與韓擁抱照 謝龍介竟要哭了！ 13:492019/08/24 政治 顏清標首度公開挺韓 暗酸郭「有錢是他家的事」 15:312019/08/25 政治 破解「換柱2.0」 李來希提大數據分析 20:172019/08/25 政治 台中派系挺韓組織總動員 九月成軍力推韓登大位 02:412019/08/26 政治 韓國瑜被黑學歷 大學同學看不下去發圖證明 11:052019/08/26 政治 政治熱門新聞 此問題不解決 趙少康：韓國瑜會很慘 - 政治 韓國瑜被黑學歷 大學同學看不下去發圖證明 - 政治 他問為什麼很多人信任蔡英文？網回應好狠！ - 政治 韓遭邊緣化？他揭吳郭王驚天布局 - 政治 蔡英文vs.韓國瑜 中立選民分析網回文吵翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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