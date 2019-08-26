台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）對韓國瑜疑似搞混他們與美僑俱樂部一事不以為意。（黃世麒攝）

高雄市長韓國瑜日前到美國商會演講，卻疑似搞混美國商會與美僑俱樂部。台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）26日在立法院受訪時對此不以為意，表示很多人經常搞混，他們也常接到打錯的電話，是稀鬆平常的事。

此外，傅維廉也肯定韓盡力用中英文表達看法，同時表達樂意邀請所有總統候選人到商會演講交流。

(中時 )