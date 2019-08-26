台中市警察局太平分局於日前舉辦「108年度推動警勤工作及表揚績優民防人員聯誼活動大會」，在東區江屋日本料理聯誼並慰勞一整年辛勞的民防人員，也表揚服務資深(績優)民防人員，增進警民溝通及互動聯繫。

餐敘中也揚108年度內政部核定服務滿20年的資深民防人員吳國年、李見誌、林進發、曾世忠、高順生、呂綿等6名及績優民防人員葉建龍等10名，共計16名，由台中市政府副市長陳子敬代表市長盧秀燕頒發獎牌及紀念品並與績優人員合影，肯定他們的辛勞及無私奉獻。

市警局主任秘書許慶豐也到場祝賀，獲獎績優人員都是長期投入協勤民力工作，有些弟兄表示，一眨眼就20年了，希望能持續為這大團體服務。本次獲獎事蹟包含協助警方勤務之執行、救(災)難工作表現優異或濟弱扶貧、急難救助有具體事蹟等。

太平警方表示，這幾年來太平地區治安平穩，除是警方職責所在，更要感謝協勤民力的付出，相信太平地區的居民都能夠感同身受，感謝民防弟兄無私付出，共同為太平的治安而努力。

(中時 )