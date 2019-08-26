越南新住民陳范清姮有一雙巧手，手作出的3D立體果凍栩栩如生。（呂妍庭攝）

越南新住民陳范清姮作出的3D立體果凍十分美麗，連縣長翁章梁都說捨不得吃。（呂妍庭攝）

越南新住民陳范清姮作出的3D立體果凍十分美麗，連縣長翁章梁都說捨不得吃。（呂妍庭攝）

越南新住民陳范清姮有一雙巧手，手作出的3D立體果凍栩栩如生，美到不像話，低收入戶的她歷經喪夫之慟的家庭變故後，透過嘉義縣社會局與中華民國紅十字會嘉義縣支會的脫貧方案，成功存到一筆錢，一圓從小想開點心店的小小願望。

越南新住民陳范清姮有一雙巧手，手作出的3D立體果凍栩栩如生。（呂妍庭攝）

25年前遠嫁來嘉義縣六腳鄉的清姮，因夫家經濟不富裕，為了生計，曾在工廠當輪班作業員，也曾到早餐店打工，原本收入勉強能度日，不料先生5年前突然離世，經濟瞬間陷入愁雲慘霧，要養育兩名子女的她常常找不到工作，生活困難，社會局社工訪視後，將她列入脫貧方案學員，從此改變她的一生。

越南新住民陳范清姮有一雙巧手，手作出的3D立體果凍栩栩如生。（呂妍庭攝）

「從小我就想要開一家甜點店，把我手作的甜點分享給大家」，陳范清姮說，她國2時就很喜歡進廚房，越南各式料理、甜點和點心都難不倒她，來到台灣後因生計因素，光要全家吃飯、穿暖就不容易，自然不常有機會作甜點，直到她成為脫貧方案學員後，因經常作甜點給同學吃，在大家鼓勵和讚賞下，才又燃起想開點心店的想法。

今年勇敢逐夢的陳范清姮和妹妹翠安在嘉義市開店「姮安越南甜點店」，除了一般的越南點心和料理，最令人眼睛為之一亮的，就是她手作各種造型與口味的3D立體果凍，包括玫瑰花、各式水果、葉瓣，還有小朋友最愛的Hello Kitty、小態維尼、小叮噹等造型，口味多元又美麗、可愛，讓專程前往小鋪為清姮加油打氣的嘉義縣長翁章梁和縣議員林緗亭看了都說「太美了！捨不得吃下肚」。

中華民國紅十字會嘉義縣支會總幹事李金花指清姮在參與方案過程中，上課認真、積極，一步一步勇敢實現自己的夢想，現在看到姐妹倆共同打拚的畫面，讓人十分感動，清姮更期待生意越來越穩定，讓能夠早日脫貧，迎向如夢幻甜點般的美麗人生。

越南新住民陳范清姮有一雙巧手，手作出的3D立體果凍栩栩如生。（呂妍庭攝）

(中時 )