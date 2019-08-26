台北科技大學學生賴致愷赴美國當交換生卻失蹤，北科大針對賴致愷同學美國失蹤一事回應表示，目前賴同學失聯中，學生家長、北科大、美國奧本大學皆未能聯繫上；賴同學的個人物品都還在學校宿舍內，但未發現手機，另外美國帳戶目前沒有異常提領狀況。

北科大表示，賴同學是該校資訊工程系學生，因3＋2雙聯學位於7月24日由其父親陪同赴美安頓，入住學校宿舍；8月19日開學首日第一堂課未出現，始懷疑失蹤。北科大資工系教授鄭有進及賴同學父親預計28日也就是本周三赴美了解狀況。

根據《世界日報》報導，21歲的賴致愷7月從台灣前往阿拉巴馬州奧本大學(Auburn University)交換，就讀電腦工程系，因開學首日開始即一直缺課，指導教授發覺有異，通過該校台灣同學會查看，證實其個人行李均還留在宿舍，但人已失蹤。目前警方、校方及其他有關單位全力找尋其下落。

賴致愷失蹤前曾於8月17日和台灣家人聯絡。警方並利用電視監視器證實他曾於18日在奧本一家餐館出現。19日開學當天缺課後即失去蹤影。校方通報失蹤後，警方還利用衛星定位系統追蹤，但並未能查出他的位置。

(旺報 )