桃園葉姓男子前年與妻子吳女到KTV飲酒唱歌，之後到附近的旅館休息，2人因經濟問題發生口角，葉男酒後竟痛毆吳女，造成她的肋骨斷裂、腸道、骨盆腔、大腸破裂大出血，送醫後死亡，歷審將他依殺人等罪判刑15年，他不服提上訴，最高法院駁回定讞。

葉男上訴理由指出，自己酒後失去意識不知做了什麼事，因辯識力顯著下降符合減刑規定，再則他向警方坦承犯行，也符合自首規定，最高法院認為原判決對此都已說明清楚證據取捨及事實認定，葉的上訴沒有理由，判決駁回、判刑15年確定。

桃園地院審理期間，葉男坦承酒後衝動，因吳女說他「沒本事賺錢、日子不好過」，他一時情緒失控毆妻，鑄成大錯感到很後悔，法官審結後依殺人罪將他判刑15年，他主張符合自首減刑規定，提上訴請求輕判。

高院認為，葉男在員警到場時謊報身分，未表示有殺害吳女的事實，無法認定他在偵查犯罪職權公務員知悉犯罪前坦承犯行，他的行為不符自首要件，駁回上訴、判刑15年，他又上訴到最高法院遭駁回。

(中時 )