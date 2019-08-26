酷航推出限時兩天促銷，只要在明（27）日至28日間，輸入優惠代碼「GONOW」就可享有超過35個航點的優惠，包括新加坡、首爾、日本、韓國、澳洲等國，折扣落在6折至8折之間，台北飛新加坡更下殺6折，旅遊時間最晚適用至明年3月28日。

酷航台北、高雄皆可出發，省去搭高鐵的時間和金錢，讓旅遊更有彈性，每周台北出發超過 20 班班機前往新加坡，平均每日三班，今年起高雄飛往新加坡也從原本一週四班特別增至每日一班，為促銷新加坡機票，本次更是推出新加坡超優票價，專程飛一趟吃美食也划算。

酷航指出，辣椒螃蟹、肉骨茶、海南雞、叻沙、沙嗲、印度甩餅、亞坤吐司等，新加坡的美食數也數不盡，緊鄰馬來西亞的地理位置，以及移民文化下的種族多樣性，帶來了多個亞洲鄰近國家的料理特色，再加上十九世紀受殖民統治，種種背景下為新加坡料理增添更多風味。

本次酷航官網推出27、28日二天「飛常酷促銷」，共35個優惠航點包含東京、大阪、首爾、札幌、曼谷、新加坡；歐洲雙航點：柏林、雅典；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；私房渡假景點。

還有吉隆坡、蘭卡威、檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、關丹、普吉島、喀比、峇里島、合艾、雅加達、泗水、巨港；東南亞秘境寮國：龍坡邦、永珍；活力印度城市：清奈、阿姆利則、柯枝、海得拉巴、特里凡得琅；以及浪漫仙境馬爾地夫等。

飛常酷促銷最低優惠六折起，如新加坡6折、首爾6.5折、東京8折、北海道7折、大阪8折、曼谷7折；澳洲、歐洲、馬來西亞、東南亞、印度、馬爾地夫則為8折，最晚適用旅遊時間至明年3月28日。

(中時 )