新北市政府與台灣藝術大學合作，將「垃圾話」應用在環保兩用袋，推出白底黑色圖樣的創新環保兩用袋，先前台北市長柯文哲曾說過垃圾不分藍綠，被問到新北推出白色垃圾袋是否有特殊涵意，侯友宜說，每個人看一件事情，如果覺得是美的就是美，如果用另個思維看，就會變不一樣，「我看垃圾袋好美喔」。

侯友宜說，垃圾袋白黑對比，就像他當警察，看到犯罪歹徒黑白兩個對比強烈，可讓思維很容易落成很深刻印象，白色環保兩用袋是新北市限量版，只有400萬件、15個款式。

再被問到是否加入輔選，侯友宜強調，離選舉還有段時間，現在他全力把市政做好，支持任何人才有意義。

對於民嘴在臉書上說侯友宜的目標是選總統，侯聽到問題大笑表示， 他的目標就是先把新北市做好，新北要做好不容易 ，有山有海，有新住民、原住民，還有很多南部上來的鄉親， 他要全力把這個位置應盡的責任扛起來，為市民衝刺。

是否輔選立委，侯友宜也說，現在趕快想辦法讓市民認同他最重要。

(中時 )