國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）、立委林奕華（右）、童惠珍（左）26日召開記者會，質疑蔡是想為自己造神，卻變成「割稻尾之神」。（黃世麒攝）

蔡英文總統日前在台中舉行「辣台派」開講，提及中華民國駐紐約辦事處購買一整棟大樓，是她在擔任行政院副院長時「展現氣魄」所推動的「願景」。立法院國民黨團今痛批蔡英文說謊替自己造神，根本就是「割稻尾之神」，國民黨團要求蔡英文應該對國人說清楚、講明白，不要為了圓一個謊，再說一個謊，說錯道歉有這麼難嗎？

國民黨團總召曾銘宗指出，蔡英文上星期在台中「辣台派」公開場合宣稱，我國駐紐約辦事處大樓，是她當年所推動的願景及魄力，消息傳出後，時任駐紐約代表辦事處處長夏立言就直指，該代表處大樓早在2005年4月及5月已經陸續搬遷進駐，並於同年10月6、7、8日連續3天在該大樓舉辦國慶酒會，這是僑界共同知悉的事實。

曾銘宗質疑，蔡英文接任行政院副院長是在2006年1月，為何宣稱這是她任內的政績？是記憶錯誤？還是故意膨風？國民黨團要求蔡英文應該向國人說清楚講明白。

藍委林奕華也酸，蔡英文造神不成，變成「割稻尾之神」。她指出，2004年5月19日蔡英文卸任陸委會主委時，採購紐約外館專案還未開始，7月外交部才決定購買，當時的蔡英文並無公職身分。2005年2月，蔡英文擔任民進黨不分區立委，3月份外館購樓專案結束，而這一整年蔡英文在立法院提出的質詢次數19次，沒有一次質詢內容與外館購樓有關。

國民黨僑選不分區立委童惠珍指出，夏立言當年為了解決駐館租金過高，以及使用面積不足的問題，決定向外交部提出「駐紐約辦事處購置館舍計畫」，過程相當艱辛，2004年7月外交部同意編列預算，隔年4月駐美約代表陸續進駐，當地僑社還熱心捐輸許多設施。這段過程蔡英文完全沒有參與過，卻往自己臉上貼金，真好意思把紐辦購置拿來當政績！

(中時 )