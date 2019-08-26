陸美貿易戰再度升級，針對美國對大陸商品全面再提高關稅，大陸前商務部副部長魏建國稱沒在害怕，更指出北京仍有4項措施加強自身業務。

陸美貿易戰升級至前所未有境界，北京23日宣布對包括農產品、飛機、汽車零部件等750億美元美國商品加徵5-10%不等關稅，美國總統川普同日發推反擊，對5,500億美元大陸商品全面再調高關稅，部分商品從10%調高至15%，部分從25%提升至30%。

針對川普對大陸商品再追加關稅，恐加重大陸企業營運負擔，大陸前商務部副部長、現任大陸官方智庫中國國際經濟交流中心副理事長魏建國25日接受美國媒體CNBC電話專訪時說「我們並不害怕」，他說他相信陸美貿易摩擦將會持續很長一段時間，儘管北京方面仍在等待簽署一個公平的貿易協定，不過陸方也已做好準備措施，以應對任何貿易紛爭帶來的負面影響，他列舉了以下4項北京用來加強本身業務的措施：

第一，增加政府支持；第二，透過自由貿易區、一帶一路等政府大型計劃開放連結其他國際市場的渠道；第三，為國營事業、外國公司營造更高品質的營運環境；第四，實施減稅、減費政策。

大陸前商務部副部長、現任大陸官方智庫中國國際經濟交流中心副理事長魏建國資料照。（圖／中新社）

儘管川普與大陸國家主席習近平已在6月大阪G20峰會上達成不再加徵新關稅的共識，北京上周仍開響第一槍，前美國財政部官員、歐亞集團（Eurasia Group）中國與東北亞事務負責人赫爾森（Michael Hirson）說，這代表習近平已放棄討好川普，他說儘管北京目前很可能尚未排除在美國年底大選前和川普達成協議的選項，他們確實對川普作為談判夥伴的可行性感到質疑，並且愈來愈不願意為了取悅他而做出重大讓步。

多位分析師都認為，陸美貿易摩擦升溫將讓陸企藉機產業升級，不過也有人認為另一大後果就是在犧牲美國企業下，大陸公司得以擴大市場份額。

川普上周五在推特「下令」美國企業，即刻尋找大陸以外的生產基地，全球貿易諮詢機構「韓禮士基金會」（Hinrich Foundation）研究員奧爾森（Stephen Olson）說，如果這項命令真的導致美國企業某種程度上撤出大陸市場，這將為大陸企業開啟機會填補空缺。他甚至預言，嚴重的話，這項措施將導致美國與大陸在貿易及經濟關係上出現「前所未有的斷裂」，將對雙方企業產生不確定性。

儘管川普的新「命令」尚未實施，不過報導說大陸公司正在尋找適應貿易戰的方式。美國貿易資料公司Panjiva的供應鏈專家羅傑斯（Christopher Rogers）說，即便被課徵關稅，大陸部分售往美國的化學品及家具售價不升反降，據信是大陸公司為了因應兩國紛爭，自主調降售價。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）駐北京副會長彭捷寧（Jake Parker）指出，供應鏈受到關稅影響的企業大致有以下選項因應，包括轉移上游廠商來源、維持現有供應鏈、降低利潤率、以及轉嫁關稅成本，他說大部分企業仍在評估這幾波關稅實施將會維持多久，在那之前他們不會做出重大決策改變。

(中時電子報)