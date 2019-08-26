總獎金超過500萬美元、全球矚目的無人駕駛車競賽盛事「2018-2019杜拜全球自駕運輸挑戰賽」10月登場，全球共60多隊報名參加4個類組；由台大、明志科大及工研院等組成的台灣iAuto團隊打進新創組前3名，也是本次比賽唯一入圍的東亞國家團隊，26日上午在台大校內舉辦「2018-2019杜拜全球自駕運輸挑戰賽-台灣iAuto隊前進杜拜世界大會頒獎典禮」，希望能在10月比賽奪得該類組冠亞軍，為台灣爭光。

台灣iAuto團隊是本次比賽唯一入圍的東亞國家團隊，由國立台灣大學機械系李綱、鄭榮和老師研究團隊，明志科技大學黃道易老師研究團隊，艾歐圖科技公司、台塑汽車貨運公司及工業技術研究院組成。本次挑戰賽最終名次將在10月15日於杜拜舉行的頒獎典禮公布，杜拜官方已邀請台灣iAuto團隊參加10月15、16日杜拜世界自駕運輸大會展覽。

台灣iAuto團隊6月底順利完成新創組多重複雜路況及交通情境（含山坡地、公開道路、紅綠燈路口、濃霧、混流）等高難度實車道路測試，從全球27個競爭隊伍中脫穎而出，進入前3名，極有希望爭取到該類組第一名100萬、第二名50萬美元獎金，以及獲得杜拜官方邀請進駐該國新創基地與杜拜未來基金投資機會。

台灣iAuto團隊26日在台大校內傅鐘旁舉辦自動駕駛巴士展示車揭幕典禮與四方合作備忘錄簽署儀式。活動由台大校長管中閔主持，明志科大校長劉祖華、台塑汽車貨運董事長陳勝光及加拿大艾歐圖科技公司董事長李訓濃出席，行政院副院長陳其邁、國家運輸安全調查委員會主委楊宏智等觀禮。

台灣iAuto團隊獲得評審團青睞，主要是自動駕駛系統設計方法可符合國際車廠系統功能安全性要求，具備高可靠度、高安全性，且採用創新系統功能互補式冗餘設計，大幅降低系統硬體成本和提高整體性能及可靠度；該套自動駕駛系統採模組化設計亦整合工研院V2X車聯網技術，可安裝於不同種類車輛上，不破壞車輛原始結構與安全性即可半／全自動駕駛，必要時可回復至人工駕駛模式，實現杜拜官方「2030年全國路面運輸有25％無人駕駛」目標。

(旺報 )