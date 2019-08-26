台北市長柯文哲26日出席自殺防治日活動。（吳堂靖攝）

鴻海創辦人郭台銘被爆6月曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，詢問參選總統大選結果，當時郭抽中他最喜歡的「黑桃4」，讓郭信心大增，蘇仁宗還鐵口直斷，郭台銘將贏得2020年總統大選。對此，台北市長柯文哲直言「不問蒼生問鬼神，這不對呀！」

柯文哲今受訪直言「不問蒼生問鬼神，這壞習慣呀！」他說，他過去在加護病房工作，鬼神傳說更多，但孔子以前教誨，未知生焉知死，敬鬼神而遠之，對那些有通天眼的，也不會去輕慢或詆毀，但是「keep away from it！閃遠一點！」敬鬼神而遠之，是作為一個政治人物很重要的原則，不問蒼生問鬼神，這不對呀！

媒體報導，郭台銘於6月中向蘇仁宗參加黨內初選和總統大選勝選的可行性，蘇仁宗拿出撲克牌要求郭台銘洗牌，並要郭台銘說最喜歡和最討厭的牌後抽牌。郭分別問了「是否能通過國民黨總統黨內初選」及「是否會贏得明年總統大選？」

郭董第一個問題抽出他討厭的「三號花色牌」，代表他不會贏得黨內初選，現在已應驗，至於第二個問題，郭台銘則抽出他最喜歡的「黑桃4」，傳出這讓郭台銘信心大增，蘇仁宗直言，郭將贏得2020年總統大選，不過是否能成真，仍待明年選舉結果見分曉。

(中時 )