法國總統馬克宏邀請伊朗外交部長查瑞夫出席七大工業國集團（G7）峰會，希望藉著外交手段降低波斯灣緊張情勢。專家認為，他這麼做是賭注，但就算不成功，也沒有損失。

美國總統川普去年帶著美國退出2015年簽訂的核子協議，伊朗隨之升高核子活動之後，過去這幾個月來，馬克宏（Emmanuel Macron）都試著在西方和伊朗之間斡旋，扮演主要調停者的角色。

儘管G7在法國比亞里茲（Biarritz）開會期間，查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）不會直接與川普見到面，但他的意外造訪，不難看出馬克宏想藉著外交手段奪占媒體頭條的企圖心。

智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）主席暨執行長馬萊（Robert Malley）告訴法新社，對馬克宏而言，「這麼做的風險不大」。「他能有什麼損失？從有利的方面來看，如果他成功（降低緊張情勢），就是他的重大勝利，如果不成功，大家也不會怪他」。

馬克宏曾嘗試調停利比亞內戰未有成果，尋求結束敘利亞戰事也難有進展。

(中央社)