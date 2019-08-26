「車要來了，各位垃圾！」新北市府與台灣藝術大學合作，設計全新環保兩用袋，在白底的袋子上，印上「好想當垃圾」、「你是我的愛麗絲」、「前任，我丟了」等垃圾話，今年9月、11月及明年1月陸續在四大超商限量推出，讓倒垃圾也能很有樂趣。

新北市環保局26日舉行發表記者會，由市長侯友宜揭開「幹話篇」、「公益篇」、「搭訕篇」3個系列共15款的限定版環保兩用袋神秘面紗。

侯友宜說，感謝台藝大的李尉郎老師及林芷恩、周君璇、侯覺菲、陳欣儀同學將作品授權應用於環保兩用袋，希望藉由這次成功的合作經驗，帶動更多設計師們關心政府政策，一起為新北市發揮創意。

環保局說，為提升民眾兩用袋的觀感，發現台藝大視覺傳達設計學系4名應屆大學生的得獎作品，與學校合作洽談，配合新北市人口突破400萬人紀念，限量生產400萬個。

李尉郎表示，過去學生設計作品在設計完展出後，就畫下句點，這次能夠與市府合作，產出產品，對學生是很大的鼓勵，透過垃圾袋上所設計的有趣插畫，可增加人與人之間的互動交流，也有機會讓使用者透過垃圾袋說出心裡話，增添生活趣味。

環保局表示，市府全國首創結合專用垃圾袋功能的環保兩用袋，經統計自2013年12月發行至今年7月底止，已成功減少4313萬1947個塑膠袋使用。

(中時 )