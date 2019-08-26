No better feeling to start off Year 25. Brooklyn, I can’t wait for what’s next. pic.twitter.com/AyDj4yDqx4 — Caris LeVert (@CarisLeVert) August 26, 2019

2017年夏天曾跟林書豪一起返台舉辦國泰豪小子籃訓營的籃網後衛利佛特，就在26日他的25歲生日這天，被《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，已跟籃網完成3年5250萬美元(約台幣16.7億)續約，這份新合約將從2020-21年球季生效。

利佛特是在2016年第20順位被溜馬選上，隨即被交易到籃網，剛好跟林書豪當了兩年隊友，也讓兩人私交不錯，他在上季例行賽拿下生涯新高的13.7分、3.8籃板，更在季後賽表現優異，場均拿下21分，籃網當然想趕緊跟他續約。

在利佛特確定續約後，籃網也確保包含杜蘭特、厄文、狄安卓喬丹、丁維迪、利佛特等核心球員，都將至少待完2021-22年球季，看來籃網只需忍過下個球季(因為杜蘭特可能整季提前報銷)，就可迎回完整陣容，接著尋求爭冠了。

其實利佛特不只跟林書豪私交不錯，也早跟杜蘭特建立良好關係，兩人還經常在暑假一起練球，這次杜蘭特願從勇士跳槽籃網，除了想跟厄文一起打球，他也強調過因為利佛特效力籃網，利佛特也算籃網招募杜蘭特的幕後功臣。

(中時電子報)