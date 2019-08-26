曾姓男子與林姓、黃姓男子到中市潭子區某泰國移工宿舍，找前同事喝酒，離去時與人發生口角，曾男心生不滿提議到宿舍縱火洩憤，還自製汽油彈，由黃騎機車載到宿舍，他點燃丟擲汽油彈，但卻誤丟到宿舍旁民宅，還失準砸中車庫內1輛自小客車引發火燒車，警方循線查獲。台中地院依公共危險罪判曾及林各徒刑4年及3年8月，仍可上訴。

判決書指出，25歲曾男與19歲林男、黃男等人在2018年11月22日下午，到台中市潭子區某泰國移工宿舍，找前同事喝酒，與其他移工發生口角，曾男離去後心生不滿，向林、黃兩人提議到宿舍放火洩憤。

曾男當天下午指示林男持寶特瓶空瓶到加油站購汽油裝瓶，林男交付汽油瓶後，曾男將汽油倒入玻璃空瓶製作成汽油彈，他持汽油彈被黃男騎機車載到場，卻將緊鄰的黃姓民宅誤認是宿舍，點燃汽油彈往黃宅丟，又失準砸中停放民宅車庫內自小客車，引發火燒車燒毀車輛板金及車輪。

縱火後，林男還騎機車到場暗中觀看火勢後離去，附近民眾發現車輛起火緊急撲滅，警方到場循線查獲曾男及林男。台中地院法官審酌曾男等僅因細故竟欲放火燒屋，所幸，住宅燒損情形不嚴重，且曾男與車主已達成和解，而依公共危險罪各判曾男及林男徒刑4年及3年8月，黃男另案偵辦。

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(中時 )