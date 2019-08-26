昨(25)日墾丁一車九人，因地面濕滑在轉彎時不慎打滑往下坡道直衝進海裡。驚險畫面今被釋出，所幸當時遊客、居民熱心相助，海巡隊員接獲報案即刻帶著裝備與死神搶時間。據說，當時不僅高齡長者，還有未滿周歲的嬰兒。透過民眾與海巡隊員的搶救，終將9人全數救起，結束這場膽戰心驚的驚魂記。

(影片/海巡署長室fb提供)

(中時電子報)