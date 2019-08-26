生死一瞬間！ 房車打滑瞬間衝入海 11:492019/08/26 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (圖/海巡署長室fb提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨(25)日墾丁一車九人，因地面濕滑在轉彎時不慎打滑往下坡道直衝進海裡。驚險畫面今被釋出，所幸當時遊客、居民熱心相助，海巡隊員接獲報案即刻帶著裝備與死神搶時間。據說，當時不僅高齡長者，還有未滿周歲的嬰兒。透過民眾與海巡隊員的搶救，終將9人全數救起，結束這場膽戰心驚的驚魂記。 (影片/海巡署長室fb提供) (中時電子報) #海巡 #海巡隊員 #隊員 #打滑 #高齡 也許您會感興趣 推薦閱讀 安心終老》兒子遠端監控 媽媽乖乖量血壓 04:102019/08/22 生活新聞 疑貨輪撞沉漁船 6獲救船長重傷 04:102019/08/22 社會新聞 蘇澳籍漁船失聯 海巡署協尋 12:052019/08/22 社會 三重中高齡徵才活動 高年級實習生再創新人生 15:472019/08/22 生活 「白鹿」來前趁亂捕魚 陸漁船狡猾切斷電路拒捕 20:462019/08/23 社會 甄選未對外公開 監院認證不公平 04:102019/08/25 政治要聞 戲偶藏家林經甫 帥帥當模特 04:102019/08/25 生活新聞 高雄清潔隊員招考惹議 市府「取消加分」立場不變 18:062019/08/25 生活 清潔隊員招考 市府立場不變 04:102019/08/26 地方新聞 白鹿掀翻陸船沉沒 金門海巡趕赴救援 10:202019/08/26 生活 社會熱門新聞 直播與男網肉體交疊 G胸女大生「躺著賺」慘了 - 社會 他酒吧拒正妹約炮 知險吃「姊妹丼」嚇出冷汗 - 社會 無人能擋 教育界影帝「死亡之握」 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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