這台台灣自產AI智慧型自走車無需於院內建置任何軌道，使用光學雷達(LiDar)及超聲波感應器(Ultrasonic Sensor)，並搭配AI自我最佳化路徑校正技術，達成自動導航與靈巧避障能力，在有限的活動場域依然能快速且精準完成器械搬運任務。（馮惠宜翻攝）

台灣智慧醫療產業再突破！台中榮總攜手國內機器人供應商醫寶智人公司共同合作開發出成功應用在手術室器械搬運的AI智慧型自走車iCAR，這也可能是國產第一部手術室iCAR，其功用是可24小時協助該院每日上百台手術器械搬運，初估每年節省5千小時人力工時。

台中榮總資訊室主任賴來勳指出，此部AI智慧型自走車歷經一年的開發測試，整合物聯網技術、AI影像識別、自駕車技術、手術室工作流程、醫療資訊系統等，在不改變手術室現有空間動線情形下，成功完成手術室器械搬運作業，並具備遠端監控能力。

首先將AI智慧型自走車應用於手術前自動運送已消毒無菌器械，使手術器械可在手術前自動準時抵達手術室，讓醫療作業得以順利進行，讓醫療專業人力可更專注於器械滅菌及醫材管理等核心作業。

台中榮總護理部主任張家慧指出，以往手術室需編制專責人員運送手術器械，推車加上手術器械最重可達100公斤，如今有AI智慧型自走車協助，可減少職業傷害。且經估算導入AI智慧型自走車後，保守估計一年約可省下至少5000小時的人力工時。

台中榮總院長許惠恒指出，各醫學中心目前均有大量人力搬運各類器械、藥品、衛材等，容易造成工作人員職業傷害。台中榮總將致力研發智能搬運車做為未來醫院解決方案，同時提升人員工作品質，期望成為其他醫學中心的典範與學習標杆。

(中時 )