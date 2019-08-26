美日原則上就貿易協議達成共識，日本將據此調降美牛、美豬和其他農產的關稅，但銷美汽車仍得面臨關稅壓力。美國總統川普今天還宣布日本將採購大量美國小麥和玉米。

但美國財經媒體分析，日方官員可能會覺得，若能取得銷美汽車能免於川普關稅威脅的承諾，作為對日本的回報，才會是一份好協議。

川普與日本首相安倍晉三今天稍早在法國的七大工業國集團（G7）峰會期間的雙邊會談後，宣布兩國原則上達成貿易協議。

川普說：「我們原則上已達共識，在每一個點上都如此。」他並提到日本將「大量」購買小麥，以及「非常、非常大的玉米訂單」，還說這些採購很快會實現。

不過安倍僅表示有採購美國農產品的可能性，相關採購將由民間進行。川普另還說，美國仍不會改變對日本汽車的關稅。

被川普對日本汽車加徵懲罰關稅的威脅嚇到後，安倍去年9月同意與美展開雙邊會談，川普則因與中國貿易戰，承受美國牛、豬農的壓力。由於川普拒簽跨太平洋夥伴協議（TPP），美國牛、豬肉在日本市場將吃關稅的虧，不若TPP簽署國的產品享有優勢。

安倍今天透過翻譯指出，美日兩國就「核心元素」達成共識，並以9月底聯合國大會期間完成協議簽署為目標。他說，官員們仍有部分工作待完成。

川普則拿與日本達成共識吹噓整天，除稱經5個月的談判後「已非常接近能與日本達成重大協議」，還說「坦白講，我覺得美國與中國間出現的狀況，有助於與美日之間的談判。這是個非常龐大的協議，將是我們與日本史上所達成最大協議之一」。

(中央社)