今天中午左右氣象局副局長鄭明典在臉書PO文，談到「間熱帶輻合帶(ITCZ)」的現況，指出這個對流帶是颱風生成最主要的區域，今年因為它的位置不穩定，稍有偏南，所以不利颱風發展。從氣候上來看，在夏季它應該要更偏北才對，「所以預期，近期內它會偏北，颱風生成和發展的條件可能更充足」，導致未來可能有更多颱風發展起來。

鄭明典解釋，赤道附近、北太平洋上常有一條東西向、近似連續的對流雲帶，有時是很連續完整的帶狀，有時裂解成一區區的雲團，都稱為間熱帶輻合帶(ITCZ)，「是颱風生成最主要的區域」。

鄭明典說，這條雲帶在冬季會往南偏，接近赤道，柯氏力弱，颱風不易生成；到了夏季，就會往北偏，「當西北太平洋上的這條間熱帶輻合帶，移到北緯10度以北，大約就是颱風季開始的時候」。而今年它稍有偏南，但在夏季應該要更偏北才對，所以預期，近期內間熱帶輻合帶會偏北，颱風生成、發展條件將更充足。

(中時電子報)