前役1分之差敗陣，黑衣洋基26日成功復仇，他們以5-1擊敗道奇，對道奇一哥柯蕭(Clayton Kershaw)敲出3轟，總計單月61轟刷新大聯盟紀錄！本月結束前洋基還有5場比賽，可望設下「洋基障礙」。他們對道奇3連戰取得2勝1負，包括首戰轟垮賽揚獎候選柳賢振。

「法官」賈吉(Aaron Judge)賽前還做出全壘打預告，答應一位白髮球迷「今天一定轟1發送給你們。」法官果然言出必行，而且挑中柯蕭招牌的曲球，轟到中右外野牆外，幾乎算是反方向全壘打了。柯蕭的曲球非同一般，生涯12年來投出過的曲球僅僅被轟出10次而已，賈吉怎麼打得到呢？賈吉的回答很有趣：「因為柯蕭的滑球太厲害了我看不清。」

此轟為賈吉生涯第99轟，3連戰場場開轟，棒子火燙。不過破紀錄的那轟是拉瑪修(DJ LeMahieu)首局擊出的陽春炮，轟的也是曲球。福特(Mike Ford)在6局上另補1轟，而且是柯蕭不小心觸身球打到桂格瑞斯(Didi Gregorius)才換上福特，福特以這發陽春炮回敬柯蕭。

柯蕭的球還是很難打，他7局只被敲4支安打，不幸3支是全壘打，但3轟都是陽春炮，總計失3分並繳出12K。說起來洋基其實沒打敗柯蕭，而是道奇打線又熄火了，3連戰合計僅攻下5分，洋基維持水準打了16分。原本「單月最多轟」紀錄為1999年水手隊創下的58轟，洋基可望再把61轟的新紀錄往上堆。

(中時電子報)