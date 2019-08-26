花蓮吉安鄉今日一大早發生駕駛拒酒逃跑結果衝入田中的案件，當時警方正在路邊攔查行經車輛，發現54歲的彭姓男子開車沒繫安全帶，要求彭男靠邊停車接受攔查，沒想到彭男竟加速逃逸，最後導致車輛失控衝入田中，彭男也遭依法送辦。

清晨5時45分許，吉安鄉太昌派出所警員正於建國路2段與吉安路1段路口，實行車輛攔檢工作，在發現紅色吉普車後，察覺駕駛彭男竟沒繫安全帶，因而攔下彭男準備盤查，此時彭男竟拒絕停車，甚至加速逃逸。

在與警方追逐約5公里路程後，紅色吉普車失控衝入一旁田中，彭男連人帶車卡在泥濘的稻田中央，警方隨即將他逮捕。據了解彭男並無受傷，而經酒測後，酒測值高達0.5，駕照也因此被註銷，全案將依法偵辦移送。

據農田主人表示，彭男應該是昨天晚上喝完酒，今天一早要去工作，因為酒意尚未消退，所以引起這次的追逐驚魂記，他指出，平時彭男喜歡喝高粱酒，烈酒濃度較高，不容易消退，所以才宿醉到早上。

(中時 )