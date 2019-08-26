郭柯王於823砲戰紀念活動合體，搶盡鎂光燈焦點，三人拍照快閃後，頓時人走景涼，資深媒體人李艷秋質疑，活動沒有敬意，只有算計和權謀，當三人行舉手禮的時候，她沒看到智仁勇，只看到貪嗔癡！李更暗諷，王地方資源驟減，「不知道柯、郭為何還把王金平當個咖？ 」

對此，柯文哲今受訪說，每個人都有每個人的功用， 盡量去尊重每一個人，不要一開始就去說誰不是個咖，對你也沒好處！

柯指出，「成事不足敗事有餘」這句話很有意思， 人家來幫忙你，不見得幫忙你多少，但站在你的對立面反對你，扣分多的是，後來才知道，有時候人家不幫你就是最大的幫忙，因為他沒有去幫忙對方，所以不要隨便去講貪嗔癡、不是個咖等語，講那個沒有加分。

媒體詢問三人是否已談好合作？柯大打模糊仗說，這種事情哪有什麼談妥不談妥，就是四個字「順其自然」， 會成就是會成， 社會喜歡、需要你們，就會成功，要是做出來的產品社會不需要，那再怎麼搞也沒有用。

至於郭柯王私底下是否已見過面？柯稱，有需要告訴你們嗎？ 不需要吧！

(中時 )