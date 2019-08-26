.故宮文物為設計元素的高級訂製服。(業者提供)

圖說 照片提供 里昂庭國際控股集團 1.法國羅浮宮首度為台灣人封館，舉辦藝術文化論壇 2.預演派對，黃韻庭及模特兒禮帽禮服皆出自仙那度藝術總監張暘的作品 3.故宮文物為設計元素之高級訂製服 4.羅浮之夜舉辦場地—羅浮宮德農館 5.古賀學 水下攝影作品 6.以趙伯駒「仙山樓閣」為靈感設計出的禮帽。(業者提供)

台灣藝術時尚又將在國際舞台寫下新紀錄！收藏3萬5千件文物，全世界參觀人次最多的博物館，「法國巴黎羅浮宮」，即將在今年9月30日首度為台灣封館。在羅浮宮德農館舉辦「羅浮之夜·紅樓夢境」VVIP之夜與藝術文化論壇，今年正逢羅浮宮金字塔30周年，台灣將在蒙娜麗莎世界名畫館，首度展現全球華人及台灣原創的設計。

為了鼓勵更多台灣藝術創作，L.A.T.里昂庭國際控股集團旗下「XANADU S.A.S. 」法國公司，藝術總監-張暘，受邀參展亞洲第一大藝術平台 「alamak!project」在「巴黎當代藝術中心Espace Commines」的《東方藝識流 - XANADU MOTION》藝術展，8月23日的台北預秀派對中，先曝光5件以故宮文物為靈感設計的高級訂製服，並與當晚受邀參與的古賀學「水下攝影作品」一起為巴黎展覽預熱。

9月30日羅浮宮封館之夜，結合台灣AR科技團隊，里昂庭國際控股集團 董事局主席暨法國仙那度董事長黃韻庭將示範AR特效成為新版名畫「蒙娜麗莎的微笑」，畫作配綴100多克拉高訂珠寶，演繹《鐵達尼號》傳奇的寶石「海洋之心」，並運用高級訂製的時尚樣貌連結羅浮宮與故宮，創造最潮的「東方遇見西方」，來賓將可體驗首次結合故宮與羅浮宮經典文物的實境互動。

晚宴華麗的佈置，則向中國四大名著《紅樓夢》致敬，重現古代東方時尚夜宴藝境，成為羅浮之夜其中一個創舉，現場將邀請來自東西方的貴賓，穿上台灣原創「東方故宮」元素的高級訂製服，享受世界名畫封館鑑賞，賓客更可玩起AR實境，在手機或平板螢幕上欣賞一段故宮與羅浮宮文物結合的動畫，探索每一件高級訂製服的故宮典故和創作故事。這場盛會，集結了曾在羅浮宮卡魯賽爾廳參展的台灣書畫家「辜琪鈞」、國際金獎糕餅Choice巧思餅乾創辦人「黃淑君」、台灣冠軍妝髮團隊Eros創辦人「Eric」等共同成就台灣VVIP封館之夜。

黃韻庭認為台灣時尚和原創藝術雖然已經具備國際水準，但卻很難被發現，為了突破困境，耗資千萬，爭取羅浮宮整棟封館，舉辦藝術文化論壇，讓台灣藝術時尚人才站上國際舞台。

黃韻庭支持台灣文化藝術原創的理想，獲得國際各界知名人士響應，R20婦女基金會全球主席Michele SABBAN、法國旅遊發展署（Atout France）主席Christian MANTEI、法國當代知名畫家 André Martins DE BARROS伉儷，都將出席「羅浮之夜・紅樓夢境」盛會，共同欣賞台灣藝術時尚之美。

(中時 )