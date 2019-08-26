美國新聞網站Axios今天引述消息人士的話報導，美國總統川普（Donald Trump）曾提出建議，用核彈阻止颶風登陸美國。

Axios引述與會消息人士的話說，有次在聽取颶風簡報時，川普說：「我想到了、我想到了，我們何不用核彈炸它？」消息人士轉述川普的話說，颶風「在非洲外海成形，橫跨大西洋，我們朝颶風眼丟個核彈，破壞它，何不這麼做？」

根據匿名消息來源陳述，與會者在會議結束時都在想「我們該拿這個怎麼辦」。

Axios並未指出這段對話是在什麼時候發生的。

據說這不是第一次川普做出類似建議。2017年川普就曾問氣象官員，政府是否該用轟炸颶風的方式來阻止颶風登陸美國。

Axios表示，在2017年的這次對話中，川普並未特別指定要用核彈。

Axios提到，白宮方面拒絕發表評論，但有資深政府官員表示川普「不想讓災難性颶風襲擊美國，這樣的目標並不壞」。

根據Axios所言，川普的點子並非新主意。1950年代艾森豪（Dwight Eisenhower）總統任內，就有政府科學家提出這樣的建議。

即便科學家都已同意，這並不會成功，但這樣的想法仍持續冒出來。

法新社報導，美國時常受颶風肆虐，2017年的「哈維」（Harvey）颶風是12年來登陸美國威力最強的颶風。

美東自此遭到一連串災難性風暴襲擊，造成數千人喪生及數千億美元的災損。

(中央社)