七大工業國集團（G7）夥伴擔心美中貿易戰殃及全球經濟，美國總統川普今天發言顯示他可能願意軟化，幕僚隨即強調他對中國態度依舊強硬。川普政府態度反覆，引發外界困惑。

● 川普有沒有後悔升高美中貿易戰？

川普今天在法國比亞里茲（Biarritz）的G7峰會場合和英國首相強生（Boris Johnson）雙邊會談。法新社報導，川普接受記者訪問時，似乎對升高美中貿易戰一事表示後悔。

川普23日宣布對價值5500億美元的所有中國輸美商品提高加徵關稅，以報復北京宣布調升美國商品加徵關稅。記者今天問川普是否有過想改變決定的想法時，川普答稱「我對每件事都會再三考慮」，引發外界解讀認為川普立場軟化。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）隨後發出聲明，堅稱川普的意思與外界的解釋完全相反。她說：「總統是被問到是否『對擴大和中國的貿易戰改變過想法』，他的回答被嚴重錯誤解讀。川普總統做出肯定回覆，他是後悔沒將關稅稅率調升更高。」

● 美中貿易戰 淪弱雞賽局

美中貿易戰僵局被形容陷入誰先示弱的「弱雞賽局」（Game of Chicken），白宮也亟欲證明不手軟。

川普本週稍早指責前幾任總統坐視中國不公平貿易作為，只有他敢於發動貿易戰，還形容自己是「天選之人」，此話淪為笑柄，川普後來自己也解釋是開玩笑。但對明年力拚連任、目前民調卻難達50%的川普來說，打贏貿易戰拉抬選情，絕非鬧著玩。

美國總統川普23日的推文不僅宣布提高中國商品關稅，還下令美國企業退出中國，引發商界緊張情緒。

但川普擺出不惜決戰到底之姿後，幕僚卻又開始緩頰。隨川普赴G7峰會的美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在法國接受節目連線訪問，隔空安撫美國商界。

梅努欽表示，川普如果宣布國家緊急狀態，就能根據國際緊急經濟權力法（IEEPA）下令美企退出中國。梅努欽還告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）：「他將有權這麼做…但他還沒這麼做。」

川普本人更是訊息的大亂源。他今天指出，他目前不打算這麼做。

他說：「我大可宣布國家緊急狀態。我認為他們竊走智慧財產，一年大約3000億美元到5000億美元不等，我們一年總損失將近1兆美元…就許多方面來看，那就是緊急狀態。但我現在沒有計畫。實際上，我們現在與中國進展得很好，我們正在商討。」

● 美商界憂心忡忡 G7夥伴勸川普冷靜

美國資訊科技業協會（ITIC）代表網路零售業巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）和社群網站臉書公司（Facebook）等企業。ITIC昨天語帶憂心回應川普近來言論。

ITIC執行長奧克斯曼（Jason Oxman）說：「像是關稅、動用緊急國安權力逼美企退出中國，將持續製造經濟不確定性，升高消費者成本，並讓美國商業環境刮起寒風。」

美國全國商會常務副會長與國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）發表聲明，指美國企業一直是中國經濟發展的參與者，不希望看到美中關係進一步惡化。美國商會上海分會主席季愷文（Ker Gibbs）也表示，中國不是美企可以撤離的市場，盼雙方坐下來談。

出席G7峰會的其他富國無疑也都企盼美中貿易戰降溫，但川普卻又捲入與法國和歐盟的貿易口水戰。

英相強生今天告訴川普：「整體來說我們不喜歡關稅。我們支持貿易和平。」G7峰會東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天也表示，貿易緊張對所有人都沒好處。

(中央社)