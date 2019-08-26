赴美國阿拉巴馬州奧本大學交換的21歲台灣大學生賴致愷疑似失蹤逾7天。 外交部發言人歐江安今天表示，外交部已洽請阿拉巴馬州僑領週知阿州僑社協助尋找，並廣泛請駐地的僑團發布相關消息，目前尚無進一步消息，駐處會持續密切追蹤及協尋。

美國阿拉巴馬當地媒體WSFA、The Auburn Plainsman 21日報導，賴致愷7月24日抵達奧本大學電腦科學系展開交換學生生活後，本月19日本該出席一堂課程卻缺課，被奧本大學台灣學生會學生舉報失蹤

歐江安表示，關於在美國阿拉巴馬州奧本大學就讀的我國臺北科技大學賴姓交換學生疑似失蹤逾7天一事，駐亞特蘭大辦事處於8月23日接獲台北科技大學及奧本大學台灣同學會通報後，立即密切聯繫當地警方。也同步洽請阿拉巴馬州僑領週知阿州僑社協助尋找，另廣泛請駐地的僑團發布相關消息，目前尚無進一步消息。

外交部提醒國人旅外時請隨時注意個人安全，若遇到攸關生命的緊急事件，除個人自我保護措施外，請即與當地執法機關或與鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。

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