嘉義縣第一選區立委蔡易餘賀年看板大搞KUSO，形象經營跳脫傳統。（取自蔡易餘臉書）

嘉義縣第一選區立委蔡易餘網路形象經營潑，成功拉近與年輕世代的距離。（取自蔡易餘臉書）

嘉義縣第一選區（海區）立委蔡易餘力拚連任，目前選情穩定的他力求基層跑好跑滿，直言國民黨提名的對手王啟澧同樣跑得很勤，是可敬的對手，且政治局勢、氛圍變化快速，「絲毫不能大意」。

7年級生的蔡易餘自第一次參選以來，深耕地方基層不遺餘力，除和長輩搏感情，網路「空戰」能力一向被外界肯定優於對手，就連過年賀年看板也大搞KUSO，有別傳統政治人物的形象經營，成功拉近與年輕世代的距離。

儘管嘉義縣長年政治版塊綠大於藍，但去年基層選舉局勢丕變，也讓蔡易餘感受到來自民間對部分中央政策不滿的壓力，蔡易餘說，雖然隨著政策調整和有感政策陸續推出，這股氛圍有緩和跡象，「感覺沒去年這麼嚴重」，但出生政治世家，又參與政治工作多年的他依舊警覺到時下政局變化快速，「要努力確保做到即時因應任何的選舉變化」。

除自己的選舉步持續伐穩紮穩打，蔡易餘強調，身為執政黨，不能只打選自己的選區，會跟著總統蔡英文的選戰節奏一起拚，跟著總統一起作戰，接下來將成立聯合競選總部，立委與總統團結拚勝選。

(中時 )