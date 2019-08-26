現場安排年輕人背負蝸牛殼，讓各團體代表貼上各種痛苦的牌子，藉此突顯高房價對年輕人的壓力。（黃世麒攝）

北市房價所得比從8上漲到15，房價飆漲更加惡化，讓年輕人對未來感到絕望。（黃世麒攝）

8月26日是「無殼蝸牛夜宿忠孝東路行動」30周年，巢運邀結多個團體召開記者會，直指政府30年來對住宅問題始終沒能對症下藥，北市房價所得比從8上漲到15，房價飆漲更加惡化。現場安排年輕人背負蝸牛殼，讓各團體代表貼上各種痛苦的牌子，藉此突顯高房價對年輕人的壓力。

(中時 )