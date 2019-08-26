無殼蝸牛運動30周年 年輕人痛苦壓力不減反增 12:342019/08/26 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現場安排年輕人背負蝸牛殼，讓各團體代表貼上各種痛苦的牌子，藉此突顯高房價對年輕人的壓力。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 現場安排年輕人背負蝸牛殼，讓各團體代表貼上各種痛苦的牌子，藉此突顯高房價對年輕人的壓力。（黃世麒攝） 北市房價所得比從8上漲到15，房價飆漲更加惡化，讓年輕人對未來感到絕望。（黃世麒攝） 8月26日是「無殼蝸牛夜宿忠孝東路行動」30周年，巢運邀結多個團體召開記者會，直指政府30年來對住宅問題始終沒能對症下藥，北市房價所得比從8上漲到15，房價飆漲更加惡化。現場安排年輕人背負蝸牛殼，讓各團體代表貼上各種痛苦的牌子，藉此突顯高房價對年輕人的壓力。 (中時 ) #蝸牛 #年輕人 #房價 #團體 #痛苦 也許您會感興趣 推薦閱讀 年輕公教別被新基金騙了 04:102019/08/22 時論廣場 獲美日3博士學位 許心華回鄉寫生命故事 14:062019/08/22 生活 拜新媒體和網路之賜 台灣作家郭雪筠：兩岸青年思想互換 19:342019/08/22 兩岸 新北表揚特優里長 36歲最年輕里長創新作「里民報」 18:132019/08/23 生活 對軍公教釋憲結果遺憾 國民黨將助相關團體保障權益 18:362019/08/23 政治 彰化身障社福打團體戰 多采中秋禮盒超驚艷 19:532019/08/23 生活 釋憲後 反年改團體將號召軍公教投入明年選戰 21:102019/08/23 政治 麵點競技秀 我奪團體優勝 04:102019/08/24 地方新聞 36歲最年輕里長 發行里民報 04:102019/08/24 地方新聞 我還很年輕 91歲潮嬤 圓夢做媽抖 04:102019/08/25 生活新聞 生活熱門新聞 氣象局：熱低壓最快明天成颱 路徑曝光 - 生活 12號颱風「楊柳」可能生成！週四起變天 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 獨〉吃到飽Buffet失寵 寒舍艾麗La Farfalla改為吃到「寶」 - 生活 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。