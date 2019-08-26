日本MUJI無印良品深化台灣市場前進社區百貨─景美瀚星百貨開出全台第49家門市，成為文山與新店地區的第1間店鋪，呼應在地化，首度打造高達20坪的兒童休憩區，提供1500本繪本共讀，成為親子遊逛新選擇。

景美門市位於3至4樓，占地近390坪；考量百貨特殊性，特別在3樓打造近20坪的兒童休憩區，提供童書繪本閱讀與交換繪本服務；4樓則設置一座牆面「景美 to Go」地圖，邀請在地人推薦景美在地景點，與更多人分享景美生活的多種樣貌。

此外，在各類別專業服務上，景美門市備齊3A服務包括「家具配置顧問IA」、「服飾造型顧問SA」與「體驗服務顧問EA」，以滿足在地顧客生活上的各種需求。

無印良品上半年在沒有新店挹注新動能下，上半年業績仍有近10％成長，下半年除了進軍社區景美瀚星百貨展新店，並將就五家大店進行改裝，且進一步與建商、設計師合作裝潢事業等件數持續增長，預計全年業績仍有兩位數成長。

為降低成本，全球無印良品亦發動各地商品「在地化」比例提升，像MUJI中國即宣布2023年底前，本土化商品比例提升至生活雜貨部門商品總量的50％，而台灣無印良品亦著手特搜在地化的台灣商品，包括在台熱銷食品第一名「即食迷你拉麵」即是由台灣維力代工 製造，半年銷售高達30萬包，未來也會提升更多台灣在地製造食品及生活用品比例。首做「景美 to Go」地圖，邀請在地人推薦景美在地景點與美食就是在地化一環。

(工商 )