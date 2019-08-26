一名剛出生的新生兒被發現死在垃圾袋裡，死因竟然是因為自己的母親替他施打海洛因。一名男子(孩子父親)打電話給新墨西哥州警局 (New Mexico State Police )指控一名母親，尚未至臨盆期間肚子卻已經消失而且她還不告訴男子孩子在哪裡。

據《鏡報》報導，當警方接獲報案後即前往男子所陳的地點，他們很快便聞到了屍體的腐臭味。他們在女子搭建的流動式住宅的廁所旁發現了屍體。孩子的父親告訴警方，這名媽媽是一名吸毒患者，在她懷孕期間仍然吸食毒品。而且曾經把海洛因注射「給嬰兒」，為嬰兒「解除」新生兒毒品戒斷症狀。警方供稱，該名女子在受訪時表現的很古怪，似乎還有持續在吸食毒品的傾向。針對這件案件，警方尚未完全釐清。不過警方提到，如果有人其他涉案者參與這項可怕的罪刑也一定會起訴他們。

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(中時電子報)