休旅車被踏火吞噬完全燃燒。（周麗蘭翻攝）

鹿樹葉子被燒焦可見火勢之大。（周麗蘭攝）

檳榔攤老闆娘幫受驚哭不停的孫女收驚。（周麗蘭攝）

一名62歲蔡姓男子開一輛賓士轎車載兩名孫子行經154線莿桐油車路段時，與騎摩托車巡田水回家的廖姓80歲老農對撞，老農的摩托車被捲入轎車底拖行30公尺長，火花導致休旅車起火、油箱爆炸，老農不幸喪生，開車的蔡男與孫子及時逃生無恙。

車禍發生地點在雲154線斗六市與莿桐鄉的交界處，該大路口經常發生車禍，26日早上七點半，開車的62歲蔡姓男子、騎摩托車的80歲老農，又在該路口撞上。

目擊者表示，兩車撞上後，休旅車底卡著摩托車，往前拖行30多公尺才煞住，疑似機車油箱漏油擦出火花，62歲蔡男和車上兩個孫子下車逃命，大火瞬間吞噬轎車，兩孫子在路旁嚇傻。

開車的蔡男一度求救檳榔攤借滅火器或水，但火勢太大也太快，消防車趕抵才滅火。騎摩托車的阿公一度被撞到找不到人，最在草叢發現但已無呼吸心跳。

檳榔攤老闆表示，車禍發生時發出極大撞擊聲，後來又傳出雷擊般的爆炸聲，在她身旁的孫女嚇到哭3、4小時不停，必須收驚。

(中時 )