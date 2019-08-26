東區21位里長簽名連署支持洪秀柱南下台南參選立委。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱表態參選台南第6選區立委，遭國民黨台南市黨部主委謝龍介以她「一中同表」主張會影響選情為由，猶豫不決，台南市東區21位里長26日卻連署表態支持洪南征參選，認為她知名度、形象都好，還能製造黨內團結氣氛。

洪秀柱表態參選台南市第6選區立委廣受好評，卻遭謝龍介與部分台南立委選區參選人表態反對，認為她的「一中同表」理念在台南不但沒選舉市場，還會影響立委甚至總統選情，引爆國民黨中央與地方聯手「卡柱」傳聞。

台南市立委第6選區包含東區29里，超過10萬參選人口，其中21位里長（13位國民黨、8位無黨籍）26日出面連署，表態支持洪秀柱南下參選，東區里長聯誼會會長周翊庭表示，預估連署里長人數還會增加。

周翊庭表示，國民黨在台南第6選區人選曖昧不明，洪秀柱形象好、知名度夠，又能製造黨內團結氣氛，是最適當的人選，因此表態支持。

周翊庭26日下午到國民黨台南市黨部遞交連署書，他表示，未來若國民黨推出洪以外的人選，也不會投票。

有連署的里長私下表示，謝龍介「卡柱」行動，是擔心台南市出現「兩個太陽」，是為了個人的政治利益。

謝龍介對傳聞一笑置之，他表示，黨部對參選者，都以對總統選票極大化作最後考量，各方推薦的優秀人才都會評估。

(中時 )