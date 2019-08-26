雲林家扶及莪馨媽媽志工們協助整理物資。(許素惠攝)

彰化縣二林天人宮住持胡建雄(左三)捐雲林家扶中心25萬元助學金，主委陳燦勳(左四)感謝胡等人的愛心。(許素惠攝)

彰化縣二林天人宮上午捐贈雲林家扶中心5大車物資，還捐25萬元，希望協助盡快籌足新學期的助學金，主委陳燦勳及主任廖志文表示，助學金目前尚不足200萬元，感謝天人宮及時送愛。

泡麵、餅乾、白米、罐頭、麵條、沙拉油、糖、鹽等應有盡有，受扶媽媽再三道謝，雲林家扶社工與莪馨會義工媽媽們揮汗幫忙分裝物資，大批物資預計4天內送達全縣1100戶受扶家庭。

二林天人宮供奉濟公，住持胡建雄表示，濟公師父指點將物資捐助雲林家扶中心，同時捐贈25萬元助學金以嘉惠雲林區受助學子，還叮嚀勉勵學子安心讀書，不用擔心艱困的環境。

陳燦勳指出，胡建雄等照顧雲林弱勢家庭不遺餘力，依照濟公師父的靈感集結眾人力量與關懷，長期來不間斷，每年捐物資及助學金造福弱勢家庭及學子，也捐逾300萬元給該中心北港據點，福澤大愛令人敬佩。

廖志文說，該中心每學期發放500餘萬元助學金，下學期的助學金仍有200萬元缺口，期待大家伸援手助學家扶學子，洽電05-6323200一起助學。

(中時 )