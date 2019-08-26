受美中貿易戰影響，台股利空襲擊，台股早盤一度重挫180點，國安基金主委、行政院副院長陳其邁上午被問到國安基金是否進場時表示，早上9點在行政院就特別注意台股變化，雖短期波動難免，但民眾可放心，相關問題都在掌握中，但台灣基本面相當良好體質也不錯，民眾要有信心，行政院已做好準備。

美國道瓊上周重挫600多點，台股開盤備受關注，對於利空罩頂，陳其邁說，政院早上有交換意見，初步認為短期的波動在所難免，但長期台灣整體經濟，尤其是股匯市表現本來就是穩定成長的趨勢，所以基本上會隨時做因應，對市場有不理性因素出現時，也會有所處理跟調整，請民眾可以放心，這些都在掌握中，台灣基本面相當良好體質也不錯請大家有信心，行政院已做好準備。

陳其邁也說，台灣總體經濟相當不錯，第二季經濟成長也有2.43％，預估第3季第4季經濟成長率都會超過2％，包括主計處也向上調整對今年經濟成長的預測，再加上到年底也預估假如順利會有超8000億台商回台投資，所以基本上經濟體質相當不錯。

(中時 )