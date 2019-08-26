丁男為職業軍人於106年5月間，透過網路交友軟體，利用其不知情的女友小花名義申請帳號，認識了年僅11歲的幼女「小菲」(化名)，丁男冒用女友的名義，一人分飾兩角取得小菲的信任後，竟對誘使小菲替其口交並撫摸小菲胸部、私處等，還要求小菲拍裸照給他，後小菲母親察覺有異即報警處理。丁男遭高雄地院判處有期徒刑貳年拾月。

106 年5 月至6 月在高雄市區某處，丁男以手機冒用女友LINE (LINE暱稱為「很多身分的美女」) 認識了11歲的小菲。取得小菲信任後竟與小菲相約下課後至學校附近的超商，隨後載小菲至丁男大伯家，並撫摸小菲胸部及生殖器，又要求小菲替其口交，以此性交得逞。之後丁男多次冒用女友名義以猥褻訊息如「姐姐想看妹妹自慰」、「快錄給姐姐」等引誘小菲拍攝並傳送自慰之猥褻行為電子訊號，並在同月以自己名義用LINE傳送「那能不能看到臉和下面」、「想看私密跟女兒表情」、「不一定要在房間，如果妳剛好在洗澡也行」等猥褻文字訊息予小菲，引誘小菲拍下自己下體供丁男觀賞。最終小菲母親始覺有異，憤而報警處理。

檢察官以「妨害性自主罪等」起訴丁男，由於丁男為現役軍人，高雄地院以「現役軍人犯對於未滿十四歲之女子為性交罪」處有期徒刑壹年拾月；又加上丁男誘使小菲拍裸照等行為「引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪」處有期徒刑壹年陸月。丁男應執行有期徒刑貳年拾月。

小提醒：法律上「性交」認定範圍比較大，不只是單純性器交合，口交、指交 、肛交等都算是性交的範圍。

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(中時電子報)