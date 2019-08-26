麥卡貝X凱絡媒體製作的全實境戀愛節目《Co-Living同居時代》，第一季引發關注，第二回合夏季篇26日首播上線，主持人苗可麗、許孟哲以絕佳默契再度主持第二季，將與新一季的小夥伴們帶來一場火辣辣的夏日戀情。

許孟哲表示，「等了很久，一直期待第二季到來，第二季同居時間更久，想必會有更多火花跟有趣故事發生，請大家期待。」苗可麗則大呼：「這一季鬆好多。」此話一出眾人倒抽一口氣，她趕緊解釋，這次參與同居的小夥伴都很自然，所以飛快就融入，因為比上一季氣氛融洽，所以對主持人來說也「放鬆很多」。

苗可麗化身房東太太。（麥卡貝提供）

苗可麗在新一季化身房東太太，照顧同居的房客們，詹子晴馬上稱讚，「哪有這麼漂亮的房東太太。」苗可麗開心回誇，「詹子晴果真是愛情顧問，一句話就讓我愛上了！」苗可麗透露，上一季同居16天，還沒開始就要結束了，這次同居1個月，她當房東太太一定有很多好戲可看。

(中時 )