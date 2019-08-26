在美中貿易戰緊張升高，影響市場對全球經濟的信心，投資人紛紛湧向主權債券、黃金等避險資產下，亞洲股市今天隨著上週五華爾街股市重挫而普遍走跌。

中國23日宣布對價值750億美元美國商品加徵關稅後，美國總統川普也迅速還以顏色宣布對價值5500億美元中國商品加徵5%關稅，引發金融市場不安，拖累美股重挫。

川普週末在法國出席七大工業國集團（G7）峰會受訪時說，他曾對是否應讓美中貿易戰升級改變想法，引發外界解讀認為川普立場軟化。但白宮澄清表示，川普的意思是後悔沒對中國課徵更高關稅。

澳盛銀行（ANZ）分析師在報告中表示：「市場瀰漫不安的氣氛，憂心脆弱不堪的（貿易）談判會惡化失控。」

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）在報告中表示：「隨著最新宣布的針鋒相對關稅報復，美中關係似乎陷入泥淖，日本股市本週不免出現震盪走勢。」

美國總統川普宣布將對中國商品祭出關稅，以反擊中國對美國商品加徵關稅後，美元匯價聞訊走軟。

亞洲匯市早盤，美元兌日圓匯價從23日紐約匯市的1美元兌105.39日圓，走貶至1美元兌104.86日圓。

東京股市日經指數今天在出口股跌勢拖累下，開盤一度重挫2.6%，隨跌幅收斂，最新報挫2.23%。

至於其他亞洲股市，港股恆生指數重挫3.12%；上海綜合指數挫1.39%；韓股Kospi指數跌1.63%；新加坡股市跌1.44%。

(中央社)