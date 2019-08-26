國民黨總統選舉提名人韓國瑜最近可不輕鬆，近期黨內不斷有異音醞釀「換瑜」，還有郭王頻頻和柯結盟傳聞，讓他現在內外交迫。對此，立場偏挺郭的資深媒體人黃創夏就表示，2020大選「郭台銘未必贏！韓國瑜一定輸」。網友對此也紛紛表示意見，「聽你在放屁」、「身為媒體人，要本道德良心說真話」。

國民黨輔選人士近日透露，韓國瑜黨內面臨鴻海創辦人郭台銘和前立法院長王金平可能與台北市長柯文哲組隊結盟的壓力，外部又得面對民進黨的與論轟炸，在多方夾擊下韓的民調雖下滑不少，但仍維持住基本盤實屬不易。

而韓國瑜為民調止跌，盡力整合黨內已有初步成效，競選辦公室昨宣布立委顏寬恆、台南市黨部主委謝龍介，接任中部和南部副執行長職務。

對於郭柯王可能結盟，黃創夏今在臉書PO文稱，2020總統大選最新態勢，「韓國瑜一定輸丶郭台銘未必贏！蔡英文有勝算且衷心感激吳敦義」。

網友對此也紛紛表示意見，「身為媒體人，要本道德良心說真話」、「路是人跑出来的，選小英有戰爭疑慮」、「英已穩贏？」、「不要太早高興，驕兵易敗」、「聽你在放屁」。

網友在黃創夏臉書留言。（圖／翻攝自 黃創夏臉書）

(中時電子報)