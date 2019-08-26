北投警分局長安派出所莊姓員警平時有健身習慣，將身材瘦小的莊女單手抱起脫離險境。（李文正翻攝）

北市一名莊姓女子因心情不好，本月17日上午獨自一人去大屯山健行散心，但因不熟路線，誤闖到山間小路迷失方向，所幸員警根據女子描述的景物、手機定位，緊急搜尋了1個多小時，在一處宮廟後方邊坡發現正處於驚恐的女子，員警以單手抱起女子脫離險境，女子對員警感謝不已。

21歲家住萬華的莊姓女子，當天早上5點多出門，手上拿著一瓶水、穿著拖鞋，打算到大屯山健行，但因迷路誤闖的偏僻的山路，著急地報案求助，員警回撥電話後，莊女說：「我人在很高的地方，不知如何是好！」

北投警分局長安派出所莊姓員警，立刻詢問一旁看到的景物，試著找到女子正確地位置，但因莊女人在山林間說不出地標，員警再以手機定位輔助，最後在奇岩路一間寺廟的屋頂的邊坡看到莊女。

莊姓員警平時常跑健身房，體態壯碩，直接單手撐起身材瘦小的莊女，並與其他2名員警合作，一手拉著欄杆、一手抱著莊女脫離險境。莊女除了感動員警營救外，尷尬地表示自己不慎跌落山坡非常害怕。警方呼籲，健走務必結伴同行，遇危險撥打電話求助，並在安全處等待警消馳援，切勿過度自信發生危難。

(中時 )